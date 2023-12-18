Співаючий Шрек та Королева гламуру замість Снігової: дніпровські заклади культури готуються до зимових свят

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Для малих та дорослих. У Дніпрі міські заклади культури активно готуються до новорічних свят. «Це – міські бібліотеки, будинки культури, міські театри тощо. В усіх закладах, де проходитимуть святкування, є укриття. Майже всі вистави, квести тощо присвячені українським новорічним святковим традиціям, або підлаштовані під українську сучасність», — розповідає заступник директора департаменту – начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов.

Сьогодні він чергує містом. Перевірив, як готуються заклади до різдвяних та новрічних свят. Йде репетиція вистави «Ніч перед Різдвом» у Центральній міській бібліотеці. «Ми дещо осучаснили сценарій, адже хочеться, щоб було цікаво як дорослим, так і малим. Наприклад, тепер Вакула для Оксани шукатиме не черевички, а айфон останньої моделі. А я — замість Снігової королеви стала Королевою гламуру», — ділиться Катерина Іванюшкіна, заступниця директора Дніпровських міських публічних бібліотек.

Прем’єра осучасненої вистави «Ніч перед Різдвом» відбудеться у Центральній міській бібліотеці 28 грудня. Відвідування — безкоштовне. Детальніше https://www.library.dp.ua/

Щодня до середини січня дніпряни та гості міста зможуть пройти сучасний квест, присвячений українським традиціям у сучасному інтерактивному Музеї історії Дніпра.

«Всю нашу експозицію ми перетворимо на цілий атракціон з пригодами й цікавими завданнями для дітей. Кожна зала представлятиме собою декілька станцій, якими мандруватимуть відвідувачі», — розповідає директорка Музею історії Дніпра Олександра Бірюкова. Пройшов квест й черговий по місту.

«В цьому надсучаснішому музеї під час квесту треба розгадувати ребуси. Тим самим — дізнаєшся цікавинки з різдвяних традицій нашої країни. Наприклад, як наші предки прикрашали ялинку. Тож запрошую дніпрян та гостей міста на такий квест», — ділиться Євген Хорошилов. Детальніше — на сайті музею https://midnipro.museum/

А ансамбль «Юність Дніпра» репетирує мюзикл «Шрек». «Ми надихалися бродвейським мюзиклом, додали трішки своїх цікавинок», — уточнює кохана Шрека Фіона, а у житті Євгенія Іголкіна. А головний герой Олег Пеньков додає: «Підлаштували сценарій під народний лад. Тобто будуть цікаві фразочки, які знаємо лише ми — українці. Цікаво буде як дорослим, так і малим». Прем’єра мюзиклу буде на Різдво – 24 грудня у Дніпровському Будинку мистецтв.

Повний перелік святкових вистав додається.

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