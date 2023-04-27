Спільні зусилля: у Дніпрі відкрили перший гуртожиток для маріупольців

Гарні новини!

У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для переселенців з Маріуполя. Це пілотний проєкт і результат спільної роботи мерій обох міст, Донецької військової адміністрації, держави та донорської допомоги партнерів. Досвід Дніпра дозволить розширити цю ініціативу на інші громади та щонайшвидше забезпечити житлом сотні маріупольців, які нині потребують цього найбільше.

«Коли у цій страшній війні ми пліч-о-пліч і разом, то ми впораємося з усіма проблемами. Дніпро постійно пишається тим, що він завжди перший. За прозорістю, відкритістю, реабілітацією наших поранених. Я хотів би звернутися до маріупольців: рідні наші друзі, наші нові мешканці, ми раді, що Дніпро став для вас новою батьківщиною. Ми раді вас приймати, допомагати», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов. Він також висловив сподівання, що це житло буде комфортним, аби маріупольці дочекалися тут звільнення та відбудови їхнього рідного міста.

Чотириповерхову будівлю в одному з районів Дніпра повністю реконструювали — від покрівлі до комунікацій. Тепер тут облаштовані 35 одно- та двокімнатних квартир для родин із Маріуполя. Це — багатодітні, сімʼї, де є дитина з інвалідністю, родини загиблих і зниклих безвісти українських військових.

«Сьогодні починається так само дуже великий, дуже важливий проєкт. Усі об’єдналися: одна мета – допомогти нашим шановним маріупольцям. Це звичайні люди з Маріуполя, і велика подяка їм за стійкість. За ту витримку в такі складні часи, які сьогодні проходить наша громада. І головне, що не втрачається віра в державу Україна», — сказав очільник Маріуполя Вадим Бойченко, зауваживши також, що рік тому саме у Дніпрі відкрився центр «Я — Маріуполь», який згодом розвинувся у потужну мережу в різних регіонах.

Проживання в гуртожитку повністю безкоштовне — жодної орендної платні. Кожна кімната матиме усі необхідні меблі та побутову техніку. Також враховані елементи доступності.

Маріупольчанка Ольга з родиною вже вселяється до нового помешкання. Покинувши рідне місто, вона з чоловіком, сином і матір’ю переїхали спочатку до Запоріжжя, а нині їхній новий дім уже у Дніпрі: «Дуже велика вдячність усім, хто доклався до цього проєкту і дав нам можливість відчути себе вдома — у колі наших маріупольців. Бачити рідні очі та відчувати власну необхідність». Жінка додає: після пережитих жахів нині вони наново вчаться радіти життю.

«Для нас люди зробили все. А ми ж відчуватимемо вдячність усім тим, хто зміг зробити наше життя більш-менш хорошим», — додала мати Ольги Людмила.

У будівлі для мешканців зробили великі дитячі та побутові зони. Додатково з пожильцями працюватимуть вихователь і психолог. З цим та іншим гуртожитку суттєво допомогли Фонд Ріната Ахметова, Гуманітарна місія «Проліска» за підтримки Гуманітарного фонду для України Управління ООН з координації гуманітарних справ та Міжнародна організація з міграції.

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