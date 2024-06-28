Спав у пилюці: у Дніпрі посеред вулиці знайшли покинутого кота-сфінкса

Посеред однієї з вулиць Дніпра знайшли покинутого сфінкса.

Про це повідомляють містяни у Facebook-спільноті “База загублених та знайдених домашніх тварин”.

Маленького домашнього улюбленця знайшли на ж/м Перемога-6, ймовірно, вчора (саме тоді опублікували допис).

Дорослий сфінкс згорнувся калачиком та солодко заснув у купі пилу, серед бруду та сміття. На ньому немає нашийника, однак, судячи з фото, можна сказати, що на вулиці він опинився нещодавно, адже ще не настільки брудний та худий, а найважливіше – не травмований.

Небайдужа місцева жителька не змогла пройти повз та забрала котика на перетримку. У спільноті опублікувала його фото та прикріпила свій власний номер для зв’язку.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі невідомі жорстоко познущалися з домашнього кота та залишили помирати. Власниця постраждалої тварини б’є на сполох та просить допомоги у пошуках винуватців.

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