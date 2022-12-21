Спав на підлозі та терпів побої: у Кривому Розі мама кинула сина на бабусю та дідуся, які пиячили

Повідомляється, що ця родина давно була в полі зору ювенальної поліції. Мама хлопчика втекла, залишивши сина на бабусю та дідуся, які постійно пиячили. Дитина спала на підлозі та постійно потерпала від побоїв. Саме тому поліціянти зв’язалися зі службою у справах дітей та забрали хлопчика з родини.
Тепер правоохоронці та служба у справах дітей опікуватимуться долею хлопчика.
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