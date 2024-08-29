Спалахи сказу: де у Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця

У ГУ Дежпродспоживслужби в Дніпропетровській області оприлюднили список державних лікарень регіону, в яких можна безкоштовно вакцинувати свою домашню тварину від сказу.
Зауважимо, що Дніпропетровщина увійшла в п’ятірку областей, в яких найбільше виявлено неблагополучних пунктів до сказу.
Тому важливо кожного року робити щеплення своїм улюбленцям. У Дніпрі це можна зробити з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 16:30 (окрім обіднього часу 12:00-12:30) у 7 державних клініках :
Вакцинацію від сказу можна починати робити тварині з 3-х місячного віку. Важливо пам’ятати, що щеплення необхідне всім тваринам, навіть якщо вони не потрапляють в дику природу або не виходять на вулицю.
Адреси ветеринарних клінік в інших районах області:
Нагадаємо, у червні був оприлюднений список неблагополучних районів зі сказом, у нього увійшли 30 пунктів Дніпропетровщини. Також нещодавно ми писали, що на Дніпропетровщині лисиця зі сказом нападала на собак та курей, а в липні у селищі Орловщина, де розташовано декілька популярних баз відпочинку, ввели карантин через сказ на 60 днів.
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