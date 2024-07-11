Спалахи холери у водоймах Дніпропетровщини: чи виявили збудники у червні

У водоймах Дніпропетровської області провели плановий моніторинг якості води.

Про результати розповіли у державній установі “Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

За червень місяць 2024 року було досліджено 20 проб води на мікробіологічні показники, в яких проведено 68 досліджень, з них в 11 (16,2%) індекс ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) перевищував норму.

Збудники інфекційних захворювань за вказаний період у воді водних об’єктів в місцях масового відпочинку населення на території області не виділялись, – зазначили у публікації.

На фізико-хімічні показники дослідили 16 проб води, в яких проведено 172 досліджень, з них 28 (16,3 %) не відповідали нормі за сольовим складом води, сухому залишку, БСК (біохімічне споживання кисню) та ХСК (хімічне споживання кисню). Однак у публікації зазначили, що такі показники є сталими протягом багатьох років і безпосередньо не впливають на стан здоров’я та захворюваність населення.

Установа нагадує, що задля профілактики захворювань відпочивати та користуватись водоймами необхідно лише в дозволених та спеціально обладнаних місцях масового відпочинку при умові відсутності заборони місцевих органів влади та дотриманні всіх правил безпеки.

На даний час на території Дніпропетровської області місця масового відпочинку населення на водних об’єктах рекреаційного та оздоровчого використання офіційно не відкривались, – повідомили у дописі.

Загалом, згідно моніторингу, за червень у досліджених водоймах Дніпропетровщини збудники інфекційних захворювань не виявлені, якість води відповідає нормі, однак не у всіх. Детальні результати досліджень можна подивитись на офіційному порталі ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ».

Важливо зазначити, нещодавно ми писали, що минулого тижня під час дослідження водойм на збудники холери, у двох пробах прісної води на Дніпропетровщині виявили вібріон, який може викликати захворювання на кишкову інфекцію. Щодо холери всі результати дали негативний результат. Тобто, збудники не виявлені. Однак, на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води.

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