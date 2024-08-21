Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівки

Сьогодні 17:11
просмотров

Поблизу Дніпра травмувався водій, чия вантажівка загорілася на ходу.

Новости Днепра про Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівки

У Підгородному 21 серпня рятувальники гасили вантажівку, яка загорілася на ходу. 

Прибувши за викликом рятувальники встановили, що полум’ям охоплений вантажний автомобіль “Газель” на площі три квадратних метри. 

Внаслідок займання опіки верхніх та нижніх кінцівок отримав чоловік, 1953 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізований до лікувального закладу.

Пожежу ліквідовано о 12:19. 

До місця події залучено 7 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівки

Читайте також:

Новости Днепра про Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівкиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилися два нових сквери
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    У Дніпрі з’явилися два нових сквери

    У Дніпрі з'явилося два нових сквери.

    ТОП-10 каскадних водоспадів України: де знаходяться і скільки часу до них добиратися з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:37
    ТОП-10 каскадних водоспадів України: де знаходяться і скільки часу до них добиратися з Дніпра

    Україна багата не лише на мальовничі гори та старовинні замки,…

    У Дніпрі визначилися з тим, як працюватимуть дитсадочки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:27
    У Дніпрі визначилися з тим, як працюватимуть дитсадочки

    Стало відомо, як з 1 вересня працюватимуть садочки у Дніпрі.

    Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:57
    Біля лиману на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який перебуває на межі зникнення (ФОТО)

    Цікавого птаха помітили на Павлоградщині.

    Наверх