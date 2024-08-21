Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівки

Поблизу Дніпра травмувався водій, чия вантажівка загорілася на ходу.

У Підгородному 21 серпня рятувальники гасили вантажівку, яка загорілася на ходу.

Прибувши за викликом рятувальники встановили, що полум’ям охоплений вантажний автомобіль “Газель” на площі три квадратних метри.

Внаслідок займання опіки верхніх та нижніх кінцівок отримав чоловік, 1953 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізований до лікувального закладу.

Пожежу ліквідовано о 12:19.

До місця події залучено 7 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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