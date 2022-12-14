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Соціальні акценти і понад пів мільярда на ЗСУ: у Дніпрі ухвалили бюджет на 2023 рік

14.12.2022 15:50
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Кошторис прийдешнього року пройшов низку попередніх обговорень і погоджень, тож депутати підтримали його одностайно.

Новости Днепра про Соціальні акценти і понад пів мільярда на ЗСУ: у Дніпрі ухвалили бюджет на 2023 рік

«Дуже дякую всім за підтримку, що проголосували на 100 % «за». Це дуже важливо зараз, коли триває війна. Бо бюджет дійсно соціально орієнтований. І ми також приділяємо багато уваги нашим Збройним Силам», — наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов після голосування 14 грудня.

Так місто очікує близько 15,5 млрд грн. Це на 1,1 млрд більше, ніж у 2022-му.

Джерелами прибутку залишаються податок на доходи фізичних осіб, який сплачують роботодавці, а також Єдиний податок і податки на землю та майно.

Водночас майже 67 % коштів міста підуть на захищені видатки. Загалом це 10,3 млрд грн. Тут враховані і розв’язана росією війна, і дія 590-ї постанови Кабміну.

На виплати зарплат, комунальні послуги і енергоносії, чия вартість суттєво зростає, закладено 5,8 млрд грн.
На галузь комунального господарства — 2,5 млрд грн.

Для житлового господарства передбачили 922 млн грн. На соціальні виплати закладено 350 млн грн. Також у цих двох розділах враховані додаткові кошти на допомогу постраждалим від терористичних обстрілів рф.
Водночас транспортна галузь отримає 1,4 млрд. грн. Для територіальної оборони виділять 550 млн грн.

Новости Днепра про Соціальні акценти і понад пів мільярда на ЗСУ: у Дніпрі ухвалили бюджет на 2023 рікУкраїнська

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