Соціальні акценти і понад пів мільярда на ЗСУ: у Дніпрі ухвалили бюджет на 2023 рік

Кошторис прийдешнього року пройшов низку попередніх обговорень і погоджень, тож депутати підтримали його одностайно.

«Дуже дякую всім за підтримку, що проголосували на 100 % «за». Це дуже важливо зараз, коли триває війна. Бо бюджет дійсно соціально орієнтований. І ми також приділяємо багато уваги нашим Збройним Силам», — наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов після голосування 14 грудня.

Так місто очікує близько 15,5 млрд грн. Це на 1,1 млрд більше, ніж у 2022-му.

Джерелами прибутку залишаються податок на доходи фізичних осіб, який сплачують роботодавці, а також Єдиний податок і податки на землю та майно.

Водночас майже 67 % коштів міста підуть на захищені видатки. Загалом це 10,3 млрд грн. Тут враховані і розв’язана росією війна, і дія 590-ї постанови Кабміну.

На виплати зарплат, комунальні послуги і енергоносії, чия вартість суттєво зростає, закладено 5,8 млрд грн.

На галузь комунального господарства — 2,5 млрд грн.

Для житлового господарства передбачили 922 млн грн. На соціальні виплати закладено 350 млн грн. Також у цих двох розділах враховані додаткові кошти на допомогу постраждалим від терористичних обстрілів рф.

Водночас транспортна галузь отримає 1,4 млрд. грн. Для територіальної оборони виділять 550 млн грн.

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