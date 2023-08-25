Сотні людей у передмісті та Дніпрі залишилися без води: коли її повернуть

У Дніпрі та передмісті 25 серпня багато відключень води.

Про відключення і терміни відновлення водопостачання повідомили в КП Дніпроводоканал.

Через проведення аварійних робіт на теплорозподільному пункті “Теплоенерго” немає води:

просп. Слобожанський,104,106,108,129,135,137,139,141,121,123,125,127,127а,127б,119,117,115,115б,111,111а,109,

вул. Холодильна, 2,

вул. Старочумацька,13,

вул. Батумська, 7.

Через проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання по:

вул. 20 річчя Перемоги, 35-37.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул.Центральна, 52 у Новоолександрівці припинено водопостачання вулиць:

Центральна,

Мічуріна,

Шкільна,

Українська,

пров.Тихий.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. А. Шепарда, 29 припинено водопостачання по:

вул. А.Шепарда, 25, 27

вул. Будівельників, 28.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Ламана, 17 припинено водопостачання по:

вул. Ламана,17

вул. П.Нірінберга,10.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по пров. Бахчісарайский, 2 припинено водопостачання по:

пров. Бахчісарайський, 2

вул. Детальбудівська, 2.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Киснева, 2 припинено водопостачання вулиць:

Киснева,

Сагайдачного.

У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Тиха у Новоолександрівці припинено водопостачання:

сел. Ракшивка,

сел. Камʼянка,

сел. Волоське.

Усюди водопостачання буде відновлено протягом дня.

Читайте також:

Українська Русский