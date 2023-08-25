Про відключення і терміни відновлення водопостачання повідомили в КП Дніпроводоканал.
Через проведення аварійних робіт на теплорозподільному пункті “Теплоенерго” немає води:
Через проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання по:
У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул.Центральна, 52 у Новоолександрівці припинено водопостачання вулиць:
У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. А. Шепарда, 29 припинено водопостачання по:
У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Ламана, 17 припинено водопостачання по:
У зв’язку з проведенням аварійних робіт по пров. Бахчісарайский, 2 припинено водопостачання по:
У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Киснева, 2 припинено водопостачання вулиць:
У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Тиха у Новоолександрівці припинено водопостачання:
Усюди водопостачання буде відновлено протягом дня.
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