Сотні людей у передмісті та Дніпрі залишилися без води: коли її повернуть - Днепр Инфо
Сотні людей у передмісті та Дніпрі залишилися без води: коли її повернуть
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Сегодня 11:31

У Дніпрі та передмісті 25 серпня багато відключень води.

Новости Днепра про Сотні людей у передмісті та Дніпрі залишилися без води: коли її повернуть

Про відключення і терміни відновлення водопостачання повідомили в КП Дніпроводоканал. 

Через проведення аварійних робіт на теплорозподільному пункті “Теплоенерго” немає води:

  • просп. Слобожанський,104,106,108,129,135,137,139,141,121,123,125,127,127а,127б,119,117,115,115б,111,111а,109,
  • вул. Холодильна, 2,
  • вул. Старочумацька,13,
  • вул. Батумська, 7.

Через проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на прохання ЖЕКу припинено водопостачання по:

  • вул. 20 річчя Перемоги, 35-37.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул.Центральна, 52 у Новоолександрівці припинено водопостачання вулиць:

  • Центральна,
  • Мічуріна,
  • Шкільна,
  • Українська,
  • пров.Тихий.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. А. Шепарда, 29 припинено водопостачання по:

  • вул. А.Шепарда, 25, 27
  • вул. Будівельників, 28.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Ламана, 17 припинено водопостачання по:

  • вул. Ламана,17
  • вул. П.Нірінберга,10.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по пров. Бахчісарайский, 2 припинено водопостачання по:

  • пров. Бахчісарайський, 2
  • вул. Детальбудівська, 2.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Киснева, 2 припинено водопостачання вулиць:

  • Киснева,
  • Сагайдачного.

У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Тиха у Новоолександрівці припинено водопостачання:

  • сел. Ракшивка,
  • сел. Камʼянка,
  • сел. Волоське.

Усюди водопостачання буде відновлено протягом дня. 

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