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Солдат Національної гвардії з Кам’янського загинув у Сумській області

Сьогодні 22:00
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У боях з російськими окупантами на Сумщині загинув Володимир Серелега, солдат Національної гвардії з Кам'янського.

Новости Днепра про Солдат Національної гвардії з Кам'янського загинув у Сумській області

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Майбутній захисник України народився у травні 1978 року. Він здобув освіту у Дніпропетровській філії національної академії Міністерства внутрішніх справ України. До війни він працював у Дніпрі у Державній податковій інспекції.

У квітні приєднався до захисників України від російських окупантів. У нього залишилися батько, дружина та сестра.

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Новости Днепра про Солдат Національної гвардії з Кам'янського загинув у Сумській областіУкраїнська Новости Днепра про Солдат Національної гвардії з Кам'янського загинув у Сумській областіРусский

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