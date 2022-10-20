Солдат Національної гвардії з Кам’янського загинув у Сумській області

У боях з російськими окупантами на Сумщині загинув Володимир Серелега, солдат Національної гвардії з Кам'янського.

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Майбутній захисник України народився у травні 1978 року. Він здобув освіту у Дніпропетровській філії національної академії Міністерства внутрішніх справ України. До війни він працював у Дніпрі у Державній податковій інспекції.

У квітні приєднався до захисників України від російських окупантів. У нього залишилися батько, дружина та сестра.

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