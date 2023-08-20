Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як дніпрянам вберегти своє здоров’я
Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як дніпрянам вберегти своє здоров’я
Сьогодні 08:22
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Бережіть себе!
Сьогодні, 20 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря. Її оцінюють у 5 балів.
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.
Як магнітні бурі впливають на людину
Найчастіше їхній вплив відчувають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми: головний біль; запаморочення; нудота і блювота; біль у спині та попереку; ломота кісток; підвищений артеріальний тиск; висока температура; прискорений пульс; безсоння; загострення хронічних хвороб.
Як уберегтися від магнітних бур
Дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:
Відмовтеся від фастфуду, жирної, смаженої, гострої їжі. Їжте більше сезонних овочів і фруктів, а також зелені.
Пийте більше рідини – не менше 1,5 л в день, зокрема у вигляді чаю і компотів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити.
Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
Збільште фізичну активність.
Регулярно провітрюйте кімнату, особливо на ніч.
Мінімізуйте стрес у вашому житті, якщо є можливість, не спілкуйтеся з неприємними людьми.
Перед сном прийміть контрастний душ.
Лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу.
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