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Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як дніпрянам вберегти своє здоров’я

Сьогодні 08:22
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Бережіть себе!

Новости Днепра про Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як дніпрянам вберегти своє здоров'я

Сьогодні, 20 серпня, Землю накриє потужна магнітна буря. Її оцінюють у 5 балів. 

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Як магнітні бурі впливають на людину

Найчастіше їхній вплив відчувають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми: головний біль; запаморочення; нудота і блювота; біль у спині та попереку; ломота кісток; підвищений артеріальний тиск; висока температура; прискорений пульс; безсоння; загострення хронічних хвороб.

Як уберегтися від магнітних бур

Дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:

  1. Відмовтеся від фастфуду, жирної, смаженої, гострої їжі. Їжте більше сезонних овочів і фруктів, а також зелені.
  2. Пийте більше рідини – не менше 1,5 л в день, зокрема у вигляді чаю і компотів.
  3. Відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити.
  4. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  5. Збільште фізичну активність.
  6. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо на ніч.
  7. Мінімізуйте стрес у вашому житті, якщо є можливість, не спілкуйтеся з неприємними людьми.
  8. Перед сном прийміть контрастний душ.
  9. Лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу.

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Новости Днепра про Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як дніпрянам вберегти своє здоров'яУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як дніпрянам вберегти своє здоров'яРусский

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Дуже гарно!

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