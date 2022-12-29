Сьогодні вранці українські захисники знищили 54 ворожі ракети

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни.
За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет.
Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Вистоїмо і переможемо! – зазначив Валерій Залужний.
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