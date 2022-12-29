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Сьогодні вранці українські захисники знищили 54 ворожі ракети

Сьогодні 12:30
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Сьогодні росіяни знову масовано вдарили по Україні ракетами.

Новости Днепра про Сьогодні вранці українські захисники знищили 54 ворожі ракети

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет.

Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Вистоїмо і переможемо! – зазначив Валерій Залужний.

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Новости Днепра про Сьогодні вранці українські захисники знищили 54 ворожі ракетиУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні вранці українські захисники знищили 54 ворожі ракетиРусский

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