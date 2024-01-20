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Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та дронів

Сьогодні 19:28
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Ворог сьогодні знову тероризував Нікопольщину.

Новости Днепра про Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та дронів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня від ворожих ударів потерпала Нікопольшина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії, – заявив очільник ОВА.

Прильоти були зафіксовані у районному центрі, а також у Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Ушкоджень зазнали 5 приватних будинків та 6 господарських споруд. На щастя, люди не постраждали.

В інших громадах Дніпропетровської області субота минула спокійно.

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