Сьогодні УЗ попереджає про затримку 15 потягів: слідкуйте за графіками

“Маємо напругу на всіх ділянках, тож «витягуємо» вчорашні спізнення та повертаємось до графіка. Наразі 15 потягів затримуються на понад пів години”, – йдеться в повідомленні.
За інформацією перевізника, найбільшу затримку мають:
“Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій “Фортеці незламності”, – додають в УЗ.
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