Сьогодні УЗ попереджає про затримку 15 потягів: слідкуйте за графіками

В Україні сьогодні, 6 грудня із затримкою рухаються 15 потягів. Деякі запізнюються на чотири години.

“Маємо напругу на всіх ділянках, тож «витягуємо» вчорашні спізнення та повертаємось до графіка. Наразі 15 потягів затримуються на понад пів години”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією перевізника, найбільшу затримку мають:

№191/192 Одеса – Краматорськ (+3 год 59 хв);

№91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв);

№101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);

№25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).

“Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій “Фортеці незламності”, – додають в УЗ.

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