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Сьогодні УЗ попереджає про затримку 15 потягів: слідкуйте за графіками

Сьогодні 09:00
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В Україні сьогодні, 6 грудня із затримкою рухаються 15 потягів. Деякі запізнюються на чотири години.

Новости Днепра про Сьогодні УЗ попереджає про затримку 15 потягів: слідкуйте за графіками

“Маємо напругу на всіх ділянках, тож «витягуємо» вчорашні спізнення та повертаємось до графіка. Наразі 15 потягів затримуються на понад пів години”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією перевізника, найбільшу затримку мають:

  • №191/192 Одеса – Краматорськ (+3 год 59 хв);
  • №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв);
  • №101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);
  • №25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).

“Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій “Фортеці незламності”, – додають в УЗ.

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Новости Днепра про Сьогодні УЗ попереджає про затримку 15 потягів: слідкуйте за графікамиУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні УЗ попереджає про затримку 15 потягів: слідкуйте за графікамиРусский

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