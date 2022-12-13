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Сьогодні у Кам’янському попрощаються із загиблим воїном

Сьогодні 08:00
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Солдат Сергій Бацун із Кам'янського загинув поблизу населеного пункту Бражківка Харківської області 2 квітня. Повернути його тіло сім'ї змогли лише за 8 місяців.

Новости Днепра про Сьогодні у Кам'янському попрощаються із загиблим воїном

Сергій Бацун народився 18 січня 1990 року. 2008 року закінчив ПТУ №22. Протягом 2009-2010 років проходив строкову військову службу. З 2010 по 2014 рік працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш», з 2015 року і до початку повномасштабної війни – у компанії «Лемтранс».

15 березня був призваний з мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів щодо національної безпеки, оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

У нього залишилися дружина, син, мати та сестра.

Сергія поховають 13 грудня на Алеї Героїв у Кам’янському.

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