Сьогодні у Кам’янському попрощаються із загиблим воїном

Сергій Бацун народився 18 січня 1990 року. 2008 року закінчив ПТУ №22. Протягом 2009-2010 років проходив строкову військову службу. З 2010 по 2014 рік працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш», з 2015 року і до початку повномасштабної війни – у компанії «Лемтранс».
15 березня був призваний з мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів щодо національної безпеки, оборони, відсічі та стримування збройної агресії.
У нього залишилися дружина, син, мати та сестра.
Сергія поховають 13 грудня на Алеї Героїв у Кам’янському.
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