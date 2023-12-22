Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин: кому та причина
Підготуйтеся!
Сьогодні, 22 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло деяким мешканцям з 8:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Агатова: 1;
вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5, 5-А, 7, 14, 16;
вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
вул. Татарська: 8, 10, 131, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
пров. Смарагдовий: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);
вул. Бутакова: 4; вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24, 24-А, 26, 26-А, 27, 32, 36, 38, 38-А, 48, 96, 181, 211;
пров. Блакитний: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 39-41, 43, 44-60 (парні);
вулиця Яхонтова 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 31, 33;
пров. Бурштиновий: 12-А, 157.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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