Сьогодні у Дніпрі відключать світло та газ: адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 20 вересня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 20 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Новокримська: 3, 3-А, 7;

вул. Дніпровська: 1-8;

вул. Естонська: 1-18, 18-А, 19-24;

вул. Олександри Риндовської: 31-41 (непарні), 46-64 (парні);

вул. Привільна: 1-4, 4-А, 5, 7, 7-А, 9-22, 22-А;

вул. Серпнева: 15, 15-А, 17-29 (непарні);

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 57-69, 69-А, 70;

просп. Богдана Хмельницького: 26-А, 28, 28-А, 30;

вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;

вул. Перемоги: 113-Б.

Крім того, сьогодні дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснює ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105-А, 109, 111, 113, 113-А, 115, 117, 119;

пров. Водопровідний, 2, 6;

вул. Надії Алексєєнко, 2, 4.

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