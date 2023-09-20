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Сьогодні у Дніпрі відключать світло та газ: адреси

Сьогодні 06:50
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі відключать світло та газ: адреси

Сьогодні, 20 вересня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 20 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Новокримська: 3, 3-А, 7;
  • вул. Дніпровська: 1-8;
  • вул. Естонська: 1-18, 18-А, 19-24;
  • вул. Олександри Риндовської: 31-41 (непарні), 46-64 (парні);
  • вул. Привільна: 1-4, 4-А, 5, 7, 7-А, 9-22, 22-А;
  • вул. Серпнева: 15, 15-А, 17-29 (непарні);
  • вул. Старова: 1-22;
  • вул. Сурська: 57-69, 69-А, 70;
  • просп. Богдана Хмельницького: 26-А, 28, 28-А, 30;
  • вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
  • вул. Перемоги: 113-Б.

Крім того, сьогодні дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснює ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

  • вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105-А, 109, 111, 113, 113-А, 115, 117, 119;
  • пров. Водопровідний, 2, 6;
  • вул. Надії Алексєєнко, 2, 4.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі відключать світло та газ: адресиУкраїнська

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