Сьогодні у Дніпрі відключать світло та газ: адреси

Сьогодні, 20 вересня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 08:00 до 18:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 20 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Крім того, сьогодні дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснює ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:
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