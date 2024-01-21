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Сьогодні у Дніпрі сталися 2 ДТП на Донецькому шосе (ВІДЕО)

Сьогодні 20:39
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Сьогодні у Дніпрі на Донецькому шосе сталися аж 2 ДТП.

Спочатку на переході зіткнулися одразу три автівки і надовго ускладнили рух транспорту.

Як пише паблік “Дніпро Оперативний“, водій на великій швидкості вʼїхав у машини, що повільно рухалися попереду. 

Потім під колеса маршрутки №124А потрапила жінка.

За інформацією Telegram-каналу “Хдніпро“, вона переходила дорогу у недозволенному місці.

Жінка намагалася швидко перебігти дорогу і спровокувала ДТП.

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