Сьогодні у Дніпрі сталися 2 ДТП на Донецькому шосе (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі на Донецькому шосе сталися аж 2 ДТП.

Спочатку на переході зіткнулися одразу три автівки і надовго ускладнили рух транспорту.

Як пише паблік “Дніпро Оперативний“, водій на великій швидкості вʼїхав у машини, що повільно рухалися попереду.

Потім під колеса маршрутки №124А потрапила жінка.

За інформацією Telegram-каналу “Хдніпро“, вона переходила дорогу у недозволенному місці.

Жінка намагалася швидко перебігти дорогу і спровокувала ДТП.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: