Сьогодні у Дніпрі сталися 2 ДТП на Донецькому шосе (ВІДЕО)

Спочатку на переході зіткнулися одразу три автівки і надовго ускладнили рух транспорту.
Як пише паблік “Дніпро Оперативний“, водій на великій швидкості вʼїхав у машини, що повільно рухалися попереду.
Потім під колеса маршрутки №124А потрапила жінка.
За інформацією Telegram-каналу “Хдніпро“, вона переходила дорогу у недозволенному місці.
Жінка намагалася швидко перебігти дорогу і спровокувала ДТП.
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