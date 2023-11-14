Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла: перевіряйте свою адресу

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Сьогодні, 14 листопада, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 57;

вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;

вул. Макарова: 1, 2, 3-А, 4, 5, 7-9, 11-25 (непарні);

вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28;

пров. Верстатобудівельний: 4;

пров. Листяний: 1-18;

пров. Червонополянський: 20;

пров. Ялицевий: 4-16 (парні).

З 09:00 до 17:00:

вул. 152-ї дивізії: 160-Д;

вул. Аеродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

вул. Аеропортівська: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303, 320, 436;

вул. Будівельників: 10-Н, 17, 295, 305;

вул. Оздоровча: 8;

вул. Телевізійна: 15.

ДТЕК також планує проведення планових профілактичних робіт на своїх мережах. Тому 14 листопада з 08:00 до 19:00 буде припинено електропостачання за наступними адресами:

вул. 230-ї стрілецької дивізії;

вул. Антоновича;

вул. Вишнева;

вул. Володимира Пилишенка;

вул. Глущенка;

вул. Детальбудівська;

вул. Доблесна;

вул. Перлинна;

вул. Житомирська;

вул. Заповідна;

вул. Інгульська;

вул. Іркутська;

вул. Калинова;

вул. Каруни;

вул. Кролевецька;

вул. Лоцманська;

вул. Луговська;

вул. Лужникова;

вул. Мільмана;

вул. Мостова;

вул. Куренівська;

вул. Передова;

вул. Незламна;

вул. Посполита;

вул. Придніпровська;

вул. Василя Кричевського (Робесп’єра);

вул. Родини Кузьменків;

вул. Руставелі;

вул. Серафимовича;

вул. Спогадів;

вул. Сподівань;

вул. Стара Пристань;

вул. Миколи Хвильового;

вул. Чернігівська;

пров. Дніпровський;

пров. Казахський;

пров. Конотопський;

пров. Луговський;

пров. Куренівський;

пров. Кричевського;

пров. Сміливий;

пров. Таврійський;

пров. Чернігівський;

просп. Лесі Українки;

просп. Олександра Поля;

с-т Лоцман.

Підготуйтеся!

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