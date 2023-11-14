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Новини Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла: перевіряйте свою адресу
Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла: перевіряйте свою адресу
Ще є час зарядити телефон!
Сьогодні, 14 листопада, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК
з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Дмитра Кедріна: 57;
вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
вул. Макарова: 1, 2, 3-А, 4, 5, 7-9, 11-25 (непарні);
вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28;
пров. Верстатобудівельний: 4;
пров. Листяний: 1-18;
пров. Червонополянський: 20;
пров. Ялицевий: 4-16 (парні).
З 09:00 до 17:00:
вул. 152-ї дивізії: 160-Д;
вул. Аеродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
вул. Аеропортівська: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303, 320, 436;
вул. Будівельників: 10-Н, 17, 295, 305;
вул. Оздоровча: 8;
вул. Телевізійна: 15.
ДТЕК також планує проведення планових профілактичних робіт на своїх мережах. Тому
14 листопада з 08:00 до 19:00 буде припинено електропостачання за наступними адресами:
вул. 230-ї стрілецької дивізії;
вул. Антоновича;
вул. Вишнева;
вул. Володимира Пилишенка;
вул. Глущенка;
вул. Детальбудівська;
вул. Доблесна;
вул. Перлинна;
вул. Житомирська;
вул. Заповідна;
вул. Інгульська;
вул. Іркутська;
вул. Калинова;
вул. Каруни;
вул. Кролевецька;
вул. Лоцманська;
вул. Луговська;
вул. Лужникова;
вул. Мільмана;
вул. Мостова;
вул. Куренівська;
вул. Передова;
вул. Незламна;
вул. Посполита;
вул. Придніпровська;
вул. Василя Кричевського (Робесп’єра);
вул. Родини Кузьменків;
вул. Руставелі;
вул. Серафимовича;
вул. Спогадів;
вул. Сподівань;
вул. Стара Пристань;
вул. Миколи Хвильового;
вул. Чернігівська;
пров. Дніпровський;
пров. Казахський;
пров. Конотопський;
пров. Луговський;
пров. Куренівський;
пров. Кричевського;
пров. Сміливий;
пров. Таврійський;
пров. Чернігівський;
просп. Лесі Українки;
просп. Олександра Поля;
с-т Лоцман.
Підготуйтеся!
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