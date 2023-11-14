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Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла: перевіряйте свою адресу

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла: перевіряйте свою адресу

Сьогодні, 14 листопада, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 57;
  • вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
  • вул. Макарова: 1, 2, 3-А, 4, 5, 7-9, 11-25 (непарні);
  • вул. Холодноярська: 1-22, 24, 26, 28;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • пров. Листяний: 1-18;
  • пров. Червонополянський: 20;
  • пров. Ялицевий: 4-16 (парні).

З 09:00 до 17:00:

  • вул. 152-ї дивізії: 160-Д;
  • вул. Аеродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
  • вул. Аеропортівська: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303, 320, 436;
  • вул. Будівельників: 10-Н, 17, 295, 305;
  • вул. Оздоровча: 8;
  • вул. Телевізійна: 15.

ДТЕК також планує проведення планових профілактичних робіт на своїх мережах. Тому 14 листопада з 08:00 до 19:00 буде припинено електропостачання за наступними адресами:

  • вул. 230-ї стрілецької дивізії;
  • вул. Антоновича;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Володимира Пилишенка;
  • вул. Глущенка;
  • вул. Детальбудівська;
  • вул. Доблесна;
  • вул. Перлинна;
  • вул. Житомирська;
  • вул. Заповідна;
  • вул. Інгульська;
  • вул. Іркутська;
  • вул. Калинова;
  • вул. Каруни;
  • вул. Кролевецька;
  • вул. Лоцманська;
  • вул. Луговська;
  • вул. Лужникова;
  • вул. Мільмана;
  • вул. Мостова;
  • вул. Куренівська;
  • вул. Передова;
  • вул. Незламна;
  • вул. Посполита;
  • вул. Придніпровська;
  • вул. Василя Кричевського (Робесп’єра);
  • вул. Родини Кузьменків;
  • вул. Руставелі;
  • вул. Серафимовича;
  • вул. Спогадів;
  • вул. Сподівань;
  • вул. Стара Пристань;
  • вул. Миколи Хвильового;
  • вул. Чернігівська;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Казахський;
  • пров. Конотопський;
  • пров. Луговський;
  • пров. Куренівський;
  • пров. Кричевського;
  • пров. Сміливий;
  • пров. Таврійський;
  • пров. Чернігівський;
  • просп. Лесі Українки;
  • просп. Олександра Поля;
  • с-т Лоцман.

Підготуйтеся!

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