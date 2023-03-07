Сьогодні у Дніпрі працюють всі ПНС: яка ситуація з водою і теплом

Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.

На цей час у роботі всі котельні та тепло-розподільчі пункти (ТРП) всіх теплопостачальних підприємств міста:

– КП «Теплоенерго»;

– КП «Коменергосервіс»;

– КП «Жилсервіс Дніпро».

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 36 засмічень на каналізаційних мережах , а також усунули 40 пошкоджень на мережах водовідведення.

Серед проведених робіт:

– по вул. Січеславська Набережна, Д-1000 мм;

– по вул. Надії Алексєєнко, Д-300 мм;

– по вул. Гвардійській, Д-900 мм.

Також біля 11 годин комунальники невпинно працювали на усуненні пошкодження на водопроводі ДУ 100 мм по вул. Магдебурського права, 2. Водопровідною бригадою Шевченківського району КП «Дніпроводоканал» у роботах було задіяно 5 одиниць спеціальної техніки. Уже ввечері жителі вул. Магдебурського права, 1-6 та вул. Шолом-Алейхема, 1, 3, 5 були з водою.

Загалом комунальники напередодні виконали чималий об’єм робіт і доклали максимальних зусиль, аби на всіх понад 76 об’єктах роботи були проведені протягом дня.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики також працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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