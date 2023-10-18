Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай завершить свою роботу раніше: подробиці - Днепр Инфо
Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай завершить свою роботу раніше: подробиці
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Сегодня 08:30

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай завершить свою роботу раніше: подробиці

Сьогодні, 18 жовтня, трамваї №12 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на вул. Вартових Неба.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від пл. Старомостова о 19:41;
  • від заводу Металовиробів о 20:35.

Крім того, сьогодні є й інші зміни у роботі громадського транспорту.

Так, у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Перемоги маршрутка №34 курсуватиме в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки “Провулок Студентський”. А у зв’язку з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вул. Січеславська Набережна – вул. Княгині Ольги з 9:30 до 18:00 трамваї №12 та №17 прямуватимуть на площу Старомостову через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу, а маршрут №19 скорочується до площі Десантників (район Амурського мосту) без заїзду на площу Старомостову.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом! 

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай завершить свою роботу раніше: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай завершить свою роботу раніше: подробиціРусский

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