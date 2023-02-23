Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сьогодні у Дніпрі не будуть вимикати світло, але можливі обмеження: подробиці

Сьогодні у Дніпрі не будуть вимикати світло, але можливі обмеження: подробиці

Сьогодні 10:10
просмотров

Сьогодні, 23 лютого, для Дніпра та області відсутні ліміти від НЕК "Укренерго".

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі не будуть вимикати світло, але можливі обмеження: подробиці

Тому в регіоні не планують вимикати світло.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Але зазначається, що у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватися згідно зі стабілізаційними графіками.

Тому краще тримайте телефони та повербанки заряженими!

Вистоїмо та переможемо! 

Нагадаємо, раніше ми писали, як сьогодні у Дніпрі працюватиме електротранспорт: маршрути та графік. 

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі не будуть вимикати світло, але можливі обмеження: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі не будуть вимикати світло, але можливі обмеження: подробиціРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Світло, тепло та вода: яка ситуація у Дніпрі на ранок 23 лютого

    На сьогодні, 23 лютого, НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень…

    Загинув ще 10 квітня, але тіло тільки повернули: у Кам’янському попрощаються з 52-річним Героєм
    Новини Дніпра
    Вчора 18:32
    Загинув ще 10 квітня, але тіло тільки повернули: у Кам’янському попрощаються з 52-річним Героєм

    Вічна слава!

    На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки сказу в котів
    Новини Дніпра
    Вчора 17:10
    На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки сказу в котів

    На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки сказу в котів.

    У Кам’янському в приватному будинку стався вибух: загинула жінка
    Новини Дніпра
    Вчора 16:13
    У Кам’янському в приватному будинку стався вибух: загинула жінка

    Сьогодні, 22 лютого, у Кам'янському у приватному будинку на вулиці…

    Наверх