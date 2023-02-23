Сьогодні у Дніпрі не будуть вимикати світло, але можливі обмеження: подробиці

Тому в регіоні не планують вимикати світло.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Але зазначається, що у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватися згідно зі стабілізаційними графіками.
Тому краще тримайте телефони та повербанки заряженими!
Вистоїмо та переможемо!
Нагадаємо, раніше ми писали, як сьогодні у Дніпрі працюватиме електротранспорт: маршрути та графік.
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