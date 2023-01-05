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Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 13:44
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Сьогодні, 5 січня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Немировича-Данченка, 42; вул. Севастопольській, 16; вул. Ульянова, 26; просп. Олександра Поля, 11А; вул. Надії Алексєєнко, 21 припинено водопостачання:

  • вул. Немировича-Данченка, 42-54;
  • вул. Феодосіївської;
  • вул. Юрія Савченка, 21-37;
  • просп. Лесі Українки, 11, 13, 15;
  • просп. Олександра Поля, 11, 11а, 13;
  • вул. Володимира Антоновича, 4;
  • вул. Надії Алексєєнко, 21, 27;

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також у зв’язку з пошкодженням водопровідної мережі тимчасово припинено водопостачання:

  • пров. Джинчарадзе, 4;
  • вул. Запорізьке шосе, 38.

Водопостачання буде відновлено протягом сьогоднішнього дня.

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: причина та адресиУкраїнська

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