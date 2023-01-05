Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні, 5 січня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Немировича-Данченка, 42; вул. Севастопольській, 16; вул. Ульянова, 26; просп. Олександра Поля, 11А; вул. Надії Алексєєнко, 21 припинено водопостачання:

вул. Немировича-Данченка, 42-54;

вул. Феодосіївської;

вул. Юрія Савченка, 21-37;

просп. Лесі Українки, 11, 13, 15;

просп. Олександра Поля, 11, 11а, 13;

вул. Володимира Антоновича, 4;

вул. Надії Алексєєнко, 21, 27;

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також у зв’язку з пошкодженням водопровідної мережі тимчасово припинено водопостачання:

пров. Джинчарадзе, 4;

вул. Запорізьке шосе, 38.

Водопостачання буде відновлено протягом сьогоднішнього дня.

Крім того, через знеструмлення припинено водопостачання:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Читайте також:

Українська

Автор: