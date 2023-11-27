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  • Сьогодні у Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Сьогодні у Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Сьогодні 08:00
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Сьогодні, 27 листопада, у Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі громадського транспорту.

Так, електротранспорт працює за оперативним розкладом. Також внесено зміни у рух деяких маршрутів:

  • призупинено роботу трамвайного маршруту №9;
  • трамвайний маршрут №12 курсує за схемою трамвая №16 до вул. Бориса Кротова.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Крім того, сьогодні відновлюється робота трамваїв №19.

А у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського внесені наступні зміни:

  • трамвайний маршрут №1 призупинить рух, натомість відновиться робота трамвая №7 «Вокзал – УДУНТ»;
  • працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут №1-К («Вокзал – вул. Центральна»);
  • тролейбус «кільце Б» призупинить рух;
  • тролейбусні маршрути №1 та №4 буде скорочено до площі Героїв Майдану;
  • автобусні маршрути №87-Б, 101-А, 146-Б та 157-А в напрямку залізничного вокзалу курсуватимуть в об’їзд ремонту за схемою «просп. Дмитра Яворницького – вул. Гоголя – вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – просп. Дмитра Яворницького». Далі – за маршрутом;
  • автобусні маршрути №124-А та №136 в напрямку правого берега об’їжджатимуть за схемою «Центральний міст – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Короленка – просп. Дмитра Яворницького». Далі автобус №124-А рухатиметься згідно з маршрутом, а автобус №136 – праворуч на вул. Михайла Грушевського, звідти – за маршрутом.
  • автобусні маршрути №91, 136-А, 151-А курсуватимуть за схемою «Новий центр – вул. Королеви Єлизавети ІІ – вул. Європейська – вул. Князя Володимира Великого – вул. Володимира Мономаха – вул. Короленка – просп. Дмитра Яворницького – вул. Михайла Грушевського», далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – без змін.

Будьте уважні!

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі через негоду є зміни у роботі громадського транспорту: подробиціУкраїнська

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