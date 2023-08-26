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Сьогодні росіяни тричі обстрілювали Нікополь – ОВА

Сьогодні 19:23
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За сьогоднішній день російські війська тричі обстрілювали Нікополь.

Новости Днепра про Сьогодні росіяни тричі обстрілювали Нікополь - ОВА

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

Від ворожих обстрілів постраждала Марганецька громада. 

Спершу російська армія вдарила, попередньо, двома дронами-камікадзе. А вже надвечір – обстрілювала з важкої артилерії, – заявив Сергій Лисак.

Відбулося без постраждалих, масштаб руйнувань та інші наслідки уточнюються.

В інших громадах Дніпропетровської області було тихо, станом на 19 годину за день було оголошено 3 повітряні тривоги.

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Новости Днепра про Сьогодні росіяни тричі обстрілювали Нікополь - ОВАУкраїнська

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