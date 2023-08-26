Сьогодні росіяни тричі обстрілювали Нікополь – ОВА

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Від ворожих обстрілів постраждала Марганецька громада.
Спершу російська армія вдарила, попередньо, двома дронами-камікадзе. А вже надвечір – обстрілювала з важкої артилерії, – заявив Сергій Лисак.
Відбулося без постраждалих, масштаб руйнувань та інші наслідки уточнюються.
В інших громадах Дніпропетровської області було тихо, станом на 19 годину за день було оголошено 3 повітряні тривоги.
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Козенко Антон
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