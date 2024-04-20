Сьогодні російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії. Била по району й ударними дронами різних модифікацій. Від ворожих атак здригалися Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська сільська громади, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджені 5 приватних будинків і 5 господарських споруд.
Понівечене комунальне підприємство. Зачепило автобусну зупинку та лінії електропередач.
Загиблих та травмованих немає.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпровському районі внаслідок атаки загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік.
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