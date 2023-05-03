Сьогодні попрощаються з Героєм: війна забрала життя Кості Канто з Дніпропетровщини

У воїна залишилася дружина, син, мати та брат. Про це пишуть на сторінці Кам’янської районної державної адміністрації.
Костянтин народився у Кам’янському (раніше Дніпродзержинську). У 2012 році закінчив ПТУ №22. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті підрядником. 27 лютого 2022 року став до лав Національної гвардії України.
Панахида відбудеться 0️3️ травня об 1️1️:0️0️ в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 1️2️:0️0️ на кладовищі по вулиці Весняній.
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