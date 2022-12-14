Сьогодні попрощаються із нашим загиблим земляком

Молодший сержант з Кам’янського Олександр Миколайович Бочка загинув ще влітку, а поховають 14 грудня.

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Белоусов.

26 липня, поблизу села Нескучне Волноваського району Донецької області, захищаючи вільну й незалежну Україну, загинув молодший сержант Бочка Олександр Миколайович.

Олександр Бочка народився 25 березня 1971 року у Дніпродзержинську. У 1990-1992 роках проходив строкову військову службу. У 1998 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Упродовж 1998-2019 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті, неодноразово нагороджувався відзнаками, як найкращий раціоналізатор року.

27 лютого був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії.

У нього залишилися дружина, донька, мати та брат.

Панахида за загиблим захисником відбудеться 14 грудня у Кам’янському об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С. Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на кладовищі по вулиці Романківській.

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