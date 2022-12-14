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Сьогодні попрощаються із нашим загиблим земляком

Сьогодні 08:00
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Молодший сержант з Кам’янського Олександр Миколайович Бочка загинув ще влітку, а поховають 14 грудня.

Новости Днепра про Сьогодні попрощаються із нашим загиблим земляком

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Белоусов.

26 липня, поблизу села Нескучне Волноваського району Донецької області, захищаючи вільну й незалежну Україну, загинув молодший сержант Бочка Олександр Миколайович.

Олександр Бочка народився 25 березня 1971 року у Дніпродзержинську. У 1990-1992 роках проходив строкову військову службу. У 1998 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Упродовж 1998-2019 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті, неодноразово нагороджувався відзнаками, як найкращий раціоналізатор року.

27 лютого був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії.

У нього залишилися дружина, донька, мати та брат.

Панахида за загиблим захисником відбудеться 14 грудня у Кам’янському об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С. Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на кладовищі по вулиці Романківській.

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