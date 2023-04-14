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  • Сьогодні поховають Героя Віталія Дячука із Кам’янського: коли і де відбудеться прощання

Сьогодні поховають Героя Віталія Дячука із Кам’янського: коли і де відбудеться прощання

Сьогодні 07:15
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В боях за Україну в Харківській області загинув солдат Віталій Дячук.

Новости Днепра про Сьогодні поховають Героя Віталія Дячука із Кам'янського: коли і де відбудеться прощання

Панахида відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 14:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови СОТ (вул. Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна на цвинтарі на вулиці Романківській.

Про це повідомляє міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Від імені всього товариства, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, – написав Андрій Білоусов у своїх соціальних мережах.

Віталію Дячуку було 32 роки.

Протягом 2009-2011 років він проходив строкову військову службу. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті та ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Вдома на нього залишились дружина, син та батьки.

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Новости Днепра про Сьогодні поховають Героя Віталія Дячука із Кам'янського: коли і де відбудеться прощанняУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні поховають Героя Віталія Дячука із Кам'янського: коли і де відбудеться прощанняРусский

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