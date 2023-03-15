Сьогодні починається дводенна магнітна буря: як захиститися дніпрянам

Магнітна буря середньої сили накриє землю 15 і 16 березня. 15 березня пік сонячної активності випадає на вечір, 16 числа - на вечір і ніч.

Під час бур деякі сприйнятливі до погодних змін люди, а також літні і вагітні можуть чувстовать нездужання. В середині березня очікується три магнітні бурі різної сили і тривалості.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.

Наступна магнітна буря очікується 20 березня. Вона буде слабкою і триватиме всього один день. Потім буря буде наприкінці місяця – 25-27 березня. 25 числа сила бурі буде слабкою, 26 березня – середньої, потім 27 числа – знову слабкою.

Нездужання під час бурі відрізняється у різних людей. Найчастіші симптоми під час бурі такі: головний біль і запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, біль у м’язах і суглобах, сильна слабкість, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Щоб магнітні бурі пройшли для вас непомітно, за кілька днів до бурі і під час неї потрібно дотримуватися нескладних правил.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет і енергетичних напоїв.

Пийте більше зеленого і трав’яного чаю.

Постарайтеся менше нервувати. По можливості виключіть з життя джерела стресу.

Їжте більше сезонних овочів і фруктів і менше фастфуду, смаженої і гострої їжі, жирної їжі.

Більше часу проводите на свіжому повітрі і кожен день провітрюйте кімнату.

Збільште фізичне навантаження, займіться фізкультурою або хоча б більше ходіть пішки.

По можливості лягайте спати в один і той же час доби. Спіть не менше 7 годин.

Дотримуйтеся цих правил, і гарне самопочуття в дні бурі вам забезпечено.

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