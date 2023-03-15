Сьогодні починається дводенна магнітна буря: як захиститися дніпрянам

Під час бур деякі сприйнятливі до погодних змін люди, а також літні і вагітні можуть чувстовать нездужання. В середині березня очікується три магнітні бурі різної сили і тривалості.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.
Наступна магнітна буря очікується 20 березня. Вона буде слабкою і триватиме всього один день. Потім буря буде наприкінці місяця – 25-27 березня. 25 числа сила бурі буде слабкою, 26 березня – середньої, потім 27 числа – знову слабкою.
Нездужання під час бурі відрізняється у різних людей. Найчастіші симптоми під час бурі такі: головний біль і запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, біль у м’язах і суглобах, сильна слабкість, дратівливість, загострення хронічних захворювань.
Щоб магнітні бурі пройшли для вас непомітно, за кілька днів до бурі і під час неї потрібно дотримуватися нескладних правил.
По можливості лягайте спати в один і той же час доби. Спіть не менше 7 годин.
Дотримуйтеся цих правил, і гарне самопочуття в дні бурі вам забезпечено.
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