Сьогодні перший півфінал: як дивитися Євробачення у “Дії” (інструкція)

У застосунку «Дія» можна буде побачити трансляції з Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023», який проходить цього року в Ліверпулі.

Перша трансляція відбудеться вже сьогодні, 9 травня, о 22:00 за київським часом.

Щоб дивитися Євробачення в “Дії”:

Відкрийте додаток “Дія”, пройдіть авторизацію. Знайдіть у меню “Послуги” (цей розділ знаходиться у нижній частині екрана). Прогортайте варіанти послуг та знайдіть розділ “Дія.TV” (поряд із цим розділом знаходиться іконка телевізора). Оберіть телеканал “Суспільне Культура HD”. Дивіться пряму трансляцію Євробачення.

У «Дії» розмістили й графік трансляцій «Євробачення». Відомо, що перший півфінал пройде 9 травня. Другий півфінал — 11 травня. Фінал конкурсу відбудеться 13 травня.

Також трансляцію Євробачення можна дивитися на офіційній сторінці конкурсу у Facebook, на YouTube-каналі Євробачення України, на сайтах “Суспільне Культура” та “Суспільне Євробачення”.

Цього року Україну на пісенному конкурсі представляє гурт TVORCHI. Він виконає пісню “Heart of Steel” (Серце зі сталі) англійською та українською мовами.

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