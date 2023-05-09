Сьогодні перший півфінал: як дивитися Євробачення у “Дії” (інструкція)

Перша трансляція відбудеться вже сьогодні, 9 травня, о 22:00 за київським часом.
Щоб дивитися Євробачення в “Дії”:
У «Дії» розмістили й графік трансляцій «Євробачення». Відомо, що перший півфінал пройде 9 травня. Другий півфінал — 11 травня. Фінал конкурсу відбудеться 13 травня.
Також трансляцію Євробачення можна дивитися на офіційній сторінці конкурсу у Facebook, на YouTube-каналі Євробачення України, на сайтах “Суспільне Культура” та “Суспільне Євробачення”.
Цього року Україну на пісенному конкурсі представляє гурт TVORCHI. Він виконає пісню “Heart of Steel” (Серце зі сталі) англійською та українською мовами.
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