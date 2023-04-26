Сьогодні Никополь прощається з бійцем танкової бригади Олександром Павлишиним

Це сталося 14 квітня. Захиснику було 42 роки.
Про це повідомляють в телеграм-каналі Нікопольської міської ради. Зазначається, що прощання відбудеться в середу, 26 квітня.
Олександр Павлишин народився 22 листопада 1980 року. Нововоронцовська селищна військова адміністрація пише, що Герой родом з села Хрещенівка, що на Херсонщині. Він захищав країну ще з 2014 року. Воїн нагороджений орденом “За мужність” третього ступеня.
“24.02.22 він, не вагаючись, одразу пішов до військкомату. До листопада 2022 року був у складі 22 батальйону 92 бригади командиром відділення, і одним з тих героїв, які звільняли Харківщину. З листопада перевівся в 17 танкову бригаду — в грудні виходив у бій командиром відділення під Соледаром і січні командиром відділення під Бахмутом — завжди повертав своїх хлопців живими”, – йдеться в публікації.
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