Сьогодні Нікопольський район постраждав від важкої артилерієї

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Відомо, що нищівні снаряди потрапили на території Марганецької громади. По Великомихайлівському товариству Синельниківського району агресор вдарив із РСЗВ.
Попередньо обійшлося без загиблих та постраждалих.
Інформацію про наслідки атак уточнюють рятувальники. Вони обстежують території, де сталися прильоти.
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