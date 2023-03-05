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Сьогодні на дніпрян чекає сонячна погода

Сьогодні 06:15
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Парасольку можна залишати вдома!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає сонячна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 березня:

  • Сніжний день віщував хороший урожай.
  • Якщо сніг із дощем – буде відлига та повінь.
  • Якщо у снігу шорстка поверхня, буде добрий урожай.
  • Галки та сороки в снігу купаються – до відлиги.
  • Ворони та галки високо в небі ширяють – до снігопаду.

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