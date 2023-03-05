Сьогодні на дніпрян чекає сонячна погода

Парасольку можна залишати вдома!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 березня:

Сніжний день віщував хороший урожай.

Якщо сніг із дощем – буде відлига та повінь.

Якщо у снігу шорстка поверхня, буде добрий урожай.

Галки та сороки в снігу купаються – до відлиги.

Ворони та галки високо в небі ширяють – до снігопаду.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: