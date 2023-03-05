Сьогодні на дніпрян чекає сонячна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 березня:
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