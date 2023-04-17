Сьогодні на Дніпропетровщині надзвичайники дістали з річки автіку затонувшого автомобіліста

17-го квітня водолази і рятувальники дістали з водойми авто, яке злетіло у ріку Вовча.

Транспортний засіб виявили на відстані 30 метрів від берега та на глибині 5 метрів. За допомогою спеціального обладнання та важкої техніки, пошкоджену автівку було доставлено до берега та передано працівникам поліції.

Нагадаємо, 14-го квітня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від співробітників Національної Поліції про те, що в селі Вовчанське Синельниківського району, легковий автомобіль злетів з дороги та впав у річку Вовча. Водій самостійно вибрався з автомобіля, почав плисти до берега та зник під водою.

Співробітники ДСНС попередньо встановили, що під час руху по автошляху водій легкового автомобіля «SKODA Octavia» не впорався з керуванням транспортного засобу та з’їхав у річку.

Тіло водія виявлено на поверхні води в 10 м від берега. Рятувальники разом зі співробітниками поліції власноруч доправили до берега загиблого чоловіка.

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