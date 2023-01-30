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Сьогодні його проведуть в останню путь: під Бахмутом загинув Герой з Дніпропетровщини

Сьогодні 07:15
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25 січня, захищаючи незалежність України, загинув військовий із Дніпропетровської області Євгеній Фолюшняк. Він отримав поранення під час участі у бойових діях біля Бахмуту.

Новости Днепра про Сьогодні його проведуть в останню путь: під Бахмутом загинув Герой з Дніпропетровщини

В березні його призвали до лав Збройних Сил України. Йому був 47 років.

Про це пишуть у Кам’янській районній державній адміністрації. 

У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра.

“Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому захиснику. Вічна пам’ять Герою. Панахида за загиблим воїном відбудеться 30 січня об 11:00 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С.Слісаренка, 34 у Кам’янському). Поховають воїна о 12:00 годині на кладовищі по вул. Романківській“, – прокоментував начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч.

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Новости Днепра про Сьогодні його проведуть в останню путь: під Бахмутом загинув Герой з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні його проведуть в останню путь: під Бахмутом загинув Герой з ДніпропетровщиниРусский

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