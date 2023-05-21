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  • Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати

Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати

Сьогодні 17:07
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Сьогодні, 21 травня, українці, зокрема й дніпряни, матимуь змогу спостерігати на небі рідкісний феномен - сяйво да Вінчі або попелясте світіння Місяця.

Новости Днепра про Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати

Феномен, викликаний відбиттям сонячного світла від Землі, вперше пояснив Леонардо да Вінчі у 16 столітті. Саме тому унікальне явище назвали на його честь. 

Побачити світіння да Вінчі можна буде сьогодні близько 23:00. Після 21 травня буде ще декілька ночей, коли рідкісний феномен буде помітним. Для того, щоб розгледіти неймовірної краси місяць вам не знадобиться спеціальних пристроїв. 

Новости Днепра про Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати

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Місячне сяйво да Вінчі відбувається, коли лише 5% видимої частини нашого супутника буде освітлено світлом Сонця. З часом, коли темнішатиме, неосвітлена частина місяця почне слабко світитися – це відбувається завдяки так званому сяйву Землі. Під час цього феномена Земля відбиває сонячне світло, чим і висвітлює Місяць.

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Новости Днепра про Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігатиУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігатиРусский

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