Сьогодні дніпрян очікує сильний вітер: рівень небезпеки 1 (жовтий)

Місцями пройдуть дощі – переважно на заході та півночі, а також у південній частині України.
У східних областях та в центрі – скоріше просто густа хмарність чи тумани. Мокрий сніг приєднається вибірково, залежно від температури повітря.
Читайте також:
Автор:
Бойовий шлях Владислава Скворцова розпочався ще у 2014 році. А…
Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 327 доба добігає кінця.
Збройні сили України атакували ворожий пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів…
Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, як діяти при ракетному обстрілі та…