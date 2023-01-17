Сьогодні дніпрян очікує сильний вітер: рівень небезпеки 1 (жовтий)

Синоптики попереджують про те, що вдень в Дніпрі та області очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Сьогодні, 17 січня, в Україні буде тепло, до +12 градусів. Але гарне вражання від відлиги зіпсує сильний вітер.

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