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Сьогодні дніпрян очікує сильний вітер: рівень небезпеки 1 (жовтий)

Сьогодні 08:30
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Синоптики попереджують про те, що вдень в Дніпрі та області очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Новости Днепра про Сьогодні дніпрян очікує сильний вітер: рівень небезпеки 1 (жовтий)

 Сьогодні, 17 січня, в Україні буде тепло, до +12 градусів. Але гарне вражання від відлиги зіпсує сильний вітер.
 

Місцями пройдуть дощі – переважно на заході та півночі, а також у південній частині України.

У східних областях та в центрі – скоріше просто густа хмарність чи тумани. Мокрий сніг приєднається вибірково, залежно від температури повітря.

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Новости Днепра про Сьогодні дніпрян очікує сильний вітер: рівень небезпеки 1 (жовтий)Українська Новости Днепра про Сьогодні дніпрян очікує сильний вітер: рівень небезпеки 1 (жовтий)Русский

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