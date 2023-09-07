Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Собака вкусив за голову 6-річну дівчинку в Кривому Розі

Сьогодні 11:34
просмотров

У Кривому Розі собаки нападають на дітей.

Новости Днепра про Собака вкусив за голову 6-річну дівчинку в Кривому Розі

5 вересня, у Кривому Розі дитину покусала домашня собака. Як розповіла медикиня Криворізької станції ЕМД Марія, бригада виїхала до 6-річної дівчинки, яка потребувала допомоги лікарів після нападу вівчарки.

Дитина була вдома, коли на неї накинулася німецька вівчарка, яка вкусила дівчинку за голову, тулуб та плече. У постраждалої глибокі вкушені рани волосистої частини голови, задньої поверхні грудної клітки та лівого плеча. 

Медики обробили рани, знеболили дитину та госпіталізували до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні.

Раніше домашній собака напав на 12-річного хлопчика, який грався з м’ячем на подвір’ї. Коли мʼяч опинився біля будки з псом на ціпку, тварина накинулася на дитину та вкусила його за ногу.
 
Як виявилось, собака не мала жодних щеплень. Хлопчик після наданої медичної допомоги був госпіталізований до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні з вкушеною раною гомілки. Зараз з ним все добре. 
 

Новости Днепра про Собака вкусив за голову 6-річну дівчинку в Кривому Розі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі жінку переїхав трамвай. 
 

Читайте також:

Новости Днепра про Собака вкусив за голову 6-річну дівчинку в Кривому РозіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі 22-річний хлопець повісився на дитячому майданчику
Новини Дніпра
Сьогодні 11:40
У Кривому Розі 22-річний хлопець повісився на дитячому майданчику

Жахливий інцидент стався в Довгинцівському районі міста.

Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під’їзді: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 10:48
Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під’їзді: що відомо

Учора, 6 вересня, до ДСНС звернулися мешканці будинку №53 на…

Моніторинговий канал, але навпаки: мешканець Кривого Рогу зливав дані про польоти авіації ЗСУ
Новини Дніпра
Сьогодні 10:25
Моніторинговий канал, але навпаки: мешканець Кривого Рогу зливав дані про польоти авіації ЗСУ

Криворіжця підозрюють у зливі інформації про польоти бойової авіації.

Мешканці Дніпра можуть отримати 11 тис. грн за 50 копійок: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
Мешканці Дніпра можуть отримати 11 тис. грн за 50 копійок: подробиці

Перевіряйте скарбничку!

Наверх