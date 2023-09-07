Собака вкусив за голову 6-річну дівчинку в Кривому Розі

У Кривому Розі собаки нападають на дітей.

5 вересня, у Кривому Розі дитину покусала домашня собака. Як розповіла медикиня Криворізької станції ЕМД Марія, бригада виїхала до 6-річної дівчинки, яка потребувала допомоги лікарів після нападу вівчарки.

Дитина була вдома, коли на неї накинулася німецька вівчарка, яка вкусила дівчинку за голову, тулуб та плече. У постраждалої глибокі вкушені рани волосистої частини голови, задньої поверхні грудної клітки та лівого плеча.

Медики обробили рани, знеболили дитину та госпіталізували до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні.

Раніше домашній собака напав на 12-річного хлопчика, який грався з м’ячем на подвір’ї. Коли мʼяч опинився біля будки з псом на ціпку, тварина накинулася на дитину та вкусила його за ногу.

Як виявилось, собака не мала жодних щеплень. Хлопчик після наданої медичної допомоги був госпіталізований до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні з вкушеною раною гомілки. Зараз з ним все добре.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі жінку переїхав трамвай.

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