Собака вкусив за голову 6-річну дівчинку в Кривому Розі

5 вересня, у Кривому Розі дитину покусала домашня собака. Як розповіла медикиня Криворізької станції ЕМД Марія, бригада виїхала до 6-річної дівчинки, яка потребувала допомоги лікарів після нападу вівчарки.
Дитина була вдома, коли на неї накинулася німецька вівчарка, яка вкусила дівчинку за голову, тулуб та плече. У постраждалої глибокі вкушені рани волосистої частини голови, задньої поверхні грудної клітки та лівого плеча.
Медики обробили рани, знеболили дитину та госпіталізували до профільного дитячого відділення Криворізької лікарні.
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