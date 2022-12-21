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  • Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

Сьогодні 11:43
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Новорічні свята підкралися непомітно. Дуже скоро ми будемо зустрічати Новий рік та святкувати Різдво.

Новости Днепра про Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

Прикрашати ялинку та квартиру до свят – вибір кожного, але нам усім зараз так не вистачає позитивних емоцій. Тому, якщо ви ще не прикрасили новорічне деревце вдома, святковий настрій можна пошукати у дніпровському трамваї №1.

Там в салоні з’явилися гілочки хвої, різнокольорові кульки, мішура та сніжинки.

Фото опублікували у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.

Новости Днепра про Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

Новости Днепра про Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

Навіть найпохмуріший пасажир посміхнеться, побачивши таку красу.

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Новости Днепра про Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до святУкраїнська

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