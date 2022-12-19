Смертоносніший за ковід: лікарі попереджають про “верблюжий грип“

У Катарі, який цьогоріч приймає чемпіонат світу з футболу, зафіксовано спалах небезпечної недуги. Звідти людству загрожує "верблюжий грип".

Про це повідомило видання The Sun, посилаючись на інформацію від британських лікарів.

“Верблюжий грип” отримав свою назву недарма. Справа в тому, що цей грип передається людині від верблюдів за тісного контакту з цими тваринами. І саме зараз у Катарі зафіксовано вже два випадки захворювання на цей грип. Причому в обох випадках хворі контактували з верблюдами.

Небезпека ситуації в тому, що зараз до Катару з’їхалося півсвіту, якщо не весь світ, щоби подивитися футбольні баталії між провідними збірними командами світу. Тому, якщо гості чемпіонату підхоплять там цю недугу, то її рознесуть по всіх куточках світу. І тоді вибухне нова пандемія, яка може виявитися ще небезпечнішою за ковід.

За повідомленнями медиків, “верблюжий грип” набагато небезпечніший і смертоносніший, ніж коронавірус. Якщо від “старого доброго” ковіду вмирає в середньому 4% тих, хто заразився, то верблюжий грип, у періоди його попередніх спалахів, ставав летальним для більш ніж третини заражених. Біда ще й у тому, що медицина поки не знайшла жодної ефективної вакцини від цієї недуги.

Отже, єдине, що наразі можуть порадити лікарі вболівальникам, які з’їхалися на чемпіонат світу – не підходити близько до верблюдів, не контактувати з ними та не кататися на них. Крім того, медики радять своїм колегам уважно стежити за людьми, які скаржаться на лихоманку та утруднене дихання, адже ці симптоми можуть бути проявом близькосхідного респіраторного синдрому або “верблюжого грипу”.

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