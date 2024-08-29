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  • Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідків

Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідків

Сьогодні 09:28
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На Набережній Заводській сталася смертельна ДТП за участі мотоцикла.

Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідків

У Дніпрі 24 серпня близько 20:00 на Набережній Заводській сталася ДТП, внаслідок якої загинула літня жінка. 

Попередньо відомо, що на зупинці “Дитячий комбінат” мотоцикл збив жінку із собакою, які переходили дорогу, а потім влетів у відбійник. Водія двохколісного госпіталізували, пішохід загинула. 

Нагадаємо, після ДТП у соціальних мережах опублікували фото собаки породи такса з проханням знайти родичів загиблої. 

Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідків

 

На щастя, господарів знайшли.  

Нині онука загиблої, Дар’я Диденко, просить допомоги у свідків події. Дівчина публікує повідомлення у спільнотах Facebook, закликаючи місцевих допомогти у розслідуванні смертельної ДТП, внаслідок якої втратила бабусю. 

Добрий день, мене звати Дар’я. Мою бабусю збив мотоцикліст на смерть 24.08.2024 о 20-20:30 на Набережній Заводській, а саме ” Дитячий комбінат”. Якщо у когось є відео з реєстратора, або хтось може розповісти ( був свідком ) як це трапилось, дуже прошу написати в особисті повідомлення, – пише вона.

Дізнатися детальнішу інформацію та написати дівчині можна за посиланням.

Попередньо, справою займаються правоохоронці.

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Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідківУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідківРусский

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