Смертельна ДТП у Дніпрі на Набережній Заводській: онука загиблої шукає свідків

На Набережній Заводській сталася смертельна ДТП за участі мотоцикла.

У Дніпрі 24 серпня близько 20:00 на Набережній Заводській сталася ДТП, внаслідок якої загинула літня жінка.

Попередньо відомо, що на зупинці “Дитячий комбінат” мотоцикл збив жінку із собакою, які переходили дорогу, а потім влетів у відбійник. Водія двохколісного госпіталізували, пішохід загинула.

Нагадаємо, після ДТП у соціальних мережах опублікували фото собаки породи такса з проханням знайти родичів загиблої.

На щастя, господарів знайшли.

Нині онука загиблої, Дар’я Диденко, просить допомоги у свідків події. Дівчина публікує повідомлення у спільнотах Facebook, закликаючи місцевих допомогти у розслідуванні смертельної ДТП, внаслідок якої втратила бабусю.

Добрий день, мене звати Дар’я. Мою бабусю збив мотоцикліст на смерть 24.08.2024 о 20-20:30 на Набережній Заводській, а саме ” Дитячий комбінат”. Якщо у когось є відео з реєстратора, або хтось може розповісти ( був свідком ) як це трапилось, дуже прошу написати в особисті повідомлення, – пише вона.

Дізнатися детальнішу інформацію та написати дівчині можна за посиланням.

Попередньо, справою займаються правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: