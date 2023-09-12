Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: стало відомо, в якому стані перебуває 10-річний хлопчик

У понеділок, 11 вересня, у селі Капулівка Нікопольського району сталася смертельна аварія.

Там водій автомобіля ЗАЗ Славута збив двох дітей на самокаті. На жаль, 9-річна дівчинка загинула, а 10-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Стало відомо, в якому стані постраждалий.

Про це повідомила Єлизавета Сова у Facebook.

За її словами, Ігор, так звати хлопчика, у важкому стані. У нього сильний струс мозку, на правій руці розірвані тканини до кісток, подвійний перелом на правій нозі (в районі стегна та гомілки).

Єлизавета зазначила, що хлопчика виховує бабуся.

Знаю особисто цю родину, давайте разом допоможемо маленькому хлопчику, – написала жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дитина травмувалася на інклюзивному майданчику: що відомо.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: