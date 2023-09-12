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Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: стало відомо, в якому стані перебуває 10-річний хлопчик

Сьогодні 16:46
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У понеділок, 11 вересня, у селі Капулівка Нікопольського району сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: стало відомо, в якому стані перебуває 10-річний хлопчик

Там водій автомобіля ЗАЗ Славута збив двох дітей на самокаті. На жаль, 9-річна дівчинка загинула, а 10-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Стало відомо, в якому стані постраждалий.

Про це повідомила Єлизавета Сова у Facebook.

За її словами, Ігор, так звати хлопчика, у важкому стані. У нього сильний струс мозку, на правій руці розірвані тканини до кісток, подвійний перелом на правій нозі (в районі стегна та гомілки). 

Єлизавета зазначила, що хлопчика виховує бабуся.

Знаю особисто цю родину, давайте разом допоможемо маленькому хлопчику, – написала жінка.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: стало відомо, в якому стані перебуває 10-річний хлопчик

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі дитина травмувалася на інклюзивному майданчику: що відомо.

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Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: стало відомо, в якому стані перебуває 10-річний хлопчикУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: стало відомо, в якому стані перебуває 10-річний хлопчикРусский

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