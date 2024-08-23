Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловік

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловік

Сьогодні 20:23
просмотров

Один із чоловіків згорів в автомобілі.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловік

У п’ятницю, 23 серпня, о 17:51 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі займанням транспортних засобів, яка виникла на автошляху М-30 Стрий – Ізварино, на землях Петропавлівської селищної територіальної громади Синельниківського району.

По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення, зайнялися два легкових автомобілі: «Daewoo Lanos» та «Chevrolet Aveo».

Внаслідок події загинув чоловік. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв.м.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловік

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловік

Читайте також:

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловікУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловікРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пішов з лікарні та зник: у Дніпропетровській області третій день розшукують 46-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:00
    Пішов з лікарні та зник: у Дніпропетровській області третій день розшукують 46-річного чоловіка

    У Кривому Розі зник чоловік.

    У Дніпрі в святкову суботу трамваї курсуватимуть інакше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:20
    У Дніпрі в святкову суботу трамваї курсуватимуть інакше

    У Дніпрі трамваї змінять схему руху.

    Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    Де в Дніпрі знаходиться Свинячий острів: там пасли тварин, а тепер приїжджають із ночівлею

    На річці у Дніпрі багато островів із незвичайною назвою. Одним…

    У Дніпрі шукали вибухівку в будівлі обласної ради
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:38
    У Дніпрі шукали вибухівку в будівлі обласної ради

    У будівлі обласної ради в Дніпрі шукали неіснуючу вибухівку.

    Наверх