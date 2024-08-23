Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: через ДТП згоріли дві автівки, загинув чоловік

Один із чоловіків згорів в автомобілі.

У п’ятницю, 23 серпня, о 17:51 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі займанням транспортних засобів, яка виникла на автошляху М-30 Стрий – Ізварино, на землях Петропавлівської селищної територіальної громади Синельниківського району.

По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення, зайнялися два легкових автомобілі: «Daewoo Lanos» та «Chevrolet Aveo».

Внаслідок події загинув чоловік. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв.м.

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