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Смертельна аварія: у Дніпрі на Полтавському шосе збили чоловіка

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі на Полтавському шосе на смерть збили чоловіка.

Новости Днепра про Смертельна аварія: у Дніпрі на Полтавському шосе збили чоловіка

Вчора, 4 червня, на полтавському шосе сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці. Водій легковика не встиг зреагувати та збив чоловіка. 

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці, отримавши травми несумісні із життям. 

Джерело:  “Дніпро Оперативний”

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