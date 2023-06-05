Смертельна аварія: у Дніпрі на Полтавському шосе збили чоловіка

У Дніпрі на Полтавському шосе на смерть збили чоловіка.

Вчора, 4 червня, на полтавському шосе сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці. Водій легковика не встиг зреагувати та збив чоловіка.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці, отримавши травми несумісні із життям.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

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