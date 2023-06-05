Смертельна аварія: у Дніпрі на Полтавському шосе збили чоловіка

Вчора, 4 червня, на полтавському шосе сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці. Водій легковика не встиг зреагувати та збив чоловіка.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці, отримавши травми несумісні із життям.
Джерело: “Дніпро Оперативний”
Читайте також:
Автор:
Рятувальники деблокували з розбитого авто жінку.
У четвер, 1 червня, у Дніпрі сталася ДТП на перехресті…
Поблизу ресторану Confetti на Перемоги сталося ДТП.
У Кривому Розі автівка зіткнулася з маршруткою.