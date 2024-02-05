Смерть дитини після видалення зуба: у Кривому Розі розслідують ймовірну халатність медиків

У Кривому Розі прокуратура розпочала слідство за фактом смерті 14-річної дитини після відвідин стоматолога.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо смерті 14-річного хлопчика після видалення зуба в одній із лікарень Кривого Рогу.

Попередньо відомо, що підлітку вирвали зуб в одній із лікарень міста з використанням місцевої анестезії. Коли він повернувся додому, йому стало зле. Хлопця госпіталізували до іншої лікарні, де пацієнт наступного дня помер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведуть за фактом можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині (ч. 2 ст. 140 КК України).

Смерть після видалення зуба в Кривому Розі – що відомо?

У медзакладі розпочали власне розслідування щодо смерті дитини. Наразі медики не знають, що могло спричинити смерть дитини, позаяк процедуру провели за всіма правилами і після відвідин стоматолога хлопець почував себе добре.

Директорка зазначає, що відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія, яка детально розгляне цей випадок.

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