Смерть дитини після видалення зуба: у Кривому Розі розслідують ймовірну халатність медиків

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо смерті 14-річного хлопчика після видалення зуба в одній із лікарень Кривого Рогу.
Попередньо відомо, що підлітку вирвали зуб в одній із лікарень міста з використанням місцевої анестезії. Коли він повернувся додому, йому стало зле. Хлопця госпіталізували до іншої лікарні, де пацієнт наступного дня помер.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведуть за фактом можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині (ч. 2 ст. 140 КК України).
У медзакладі розпочали власне розслідування щодо смерті дитини. Наразі медики не знають, що могло спричинити смерть дитини, позаяк процедуру провели за всіма правилами і після відвідин стоматолога хлопець почував себе добре.
Директорка зазначає, що відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія, яка детально розгляне цей випадок.
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