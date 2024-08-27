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  • “Смерть була дуже швидкою”: волонтери про знайдені тіла загиблих в готелі в Кривому Розі

“Смерть була дуже швидкою”: волонтери про знайдені тіла загиблих в готелі в Кривому Розі

Сьогодні 12:12
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У Кривому Розі триває розбір завалів готелю, куди влучила ракета у ніч на 27 серпня.

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Волонтери розповіли деталі пошукової операції в Кривому Розі, де ракетою зруйнувало частину готелю. За словами Віктора, який бере участь у розборі завалів, нині шукають чотирьох чоловіків, які мали бути всередині будівлі на момент удару, пише видання “Свої”.

Трьох загиблих знайшли ще вночі – двох чоловіків та жінку. Віктор каже, що їхня смерть була швидкою. Ще одну дівчину дивом вдалося врятувати після чотирьох годин пошуків. 

О 23:30 ми приїхали сюди і побачили, що люди бігають голі по вулиці. Ми їм допомогли. Після години роботи ми знайшли двох хлопців та дівчину. Смерть була дуже швидкою. Ніхто не страждав там. Після 4 годин роботи на четвертому поверсі знайшли дівчину під завалами. Стан був критичний, але її швидко стабілізували, вона в лікарні, – розповідає Віктор.

Волонтери сподівалися, що знайдуть живими ще чотирьох людей, але через постійні тривоги пошуки припиняються. Пошуковці кажуть, що є загроза повторного удару, тому як тільки лунає сирена – роботи зупиняють. 

Через тривоги ми всі ховаємося, бо можуть бути повторні прильоти. У нас є кінологи, дві собаки лягли на точку, де можуть знаходитися люди. Ми розберемо завали, якщо третя собака покаже ту ж точку, значить, ми йдемо в правильному курсі, – зазначає Віктор. 

Нагадаємо, 28 серпня в Кривому Розі оголосили Днем жалоби. 

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