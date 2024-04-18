Смерть 11-річного Іллі у лікарні Руднєва в Дніпрі: які порушення виявили під час розслідування

У лікарні Руднєва в Дніпрі, де загинув 11-річний хлопчик, комісія виявила низку порушень, які могли спричинити погіршення стану пацієнтів.

Розслідування триває вже восьмий місяць, але за словами Романа Шишакова – батька одного із померлих пацієнтів, жодного лікаря поки не притягнули до відповідальності, пише ТСН.

За результатами комісій, які аналізували стан 11-річного Іллі Шишакова, встановлено, що його стан був недооцінений, медична допомога надана із запізненням та не в повному обсязі. Принаймні таку інформацію надає його батько Роман, який отримав доступ до документів з результатами комісії, яка інспектувала лікарню.

Зокрема, у лікарні не було клінічних маршрутів для станів “Сепсис”, “Шок”, “Поліорганна недостатність” – діагнози, вказані в свідоцтві про смерть. Роман стверджує, що у медзакладі не оновили інструкції, які б допомогли вчасно виявити та відреагувати на появу таких симптомів, як у Іллі.

Клінічний маршрути пацієнтів – це чітка інструкція та алгоритм дій лікаря в тій чи іншій ситуації. Протокол та клінічний маршрут не тільки обумовлюють порядок дій при певному діагнозі, а і критерії визначення того чи іншого діагнозу. І відсутність цих документів на певні стани пацієнтів не дозволяє визначити навіть відповідний діагноз, не кажучи вже про його лікування, – розповідає Роман Шишаков.

Крім цього, у лікарні ймовірно використовували один флакон препарату для внутрішньовенного наркозу для декількох пацієнтів, що є порушенням. Роман каже, що за інструкцією, його треба використати відразу після відкриття упаковки в стерильному приміщенні, і потім не тримати відкритим. І ні в якому разі не використовувати повторно.

Серед інших порушень Роман називає той факт, що дитячий лікар-анестезіолог не мав необхідного сертифіката спеціаліста.

У висновку йдеться, що ступінь важкості стану дитини була недооцінена, медична допомога була надана з запізненням та не в повному обсязі. А деякі дії лікарів лише посилювали його важкий стан.

Тобто лікарі повинні були б набагато раніше відправити пацієнта до іншої лікарні, де йому могли б надати необхідну допомогу, якщо розуміли, що самотужки впоратися не можуть, але чомусь вчасно цього не зробили.

Роман Шишаков, батько померлого хлопчика, зазначив, що експертизи у кримінальній справі тривають, але процес іде повільно і час для вжиття заходів обмежений.

Що кажуть у лікарні?

Головлікар Ігор Македонський каже, що лікарня працює в штатному режимі, співробітники сприяють розслідуванню. За його словами, нікому з медиків ще не оголошували про підозру, проте розірвали трудові контракти з чотирма лікарями, які можуть бути можливими учасниками кримінальної справи. Але Македонський стверджує, що лікарі самі звільнилися, “через емоційні навантаження”.

Слідство триває.

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