Служив разом із сином: на Донеччині загинув 56-річний військовий з Дніпропетровщини

У Покрові поховають 56-річного Михайла Коломойця.

Про сумну звістку повідомили в Покровській територіальній громаді.

Михайло Коломоєць долучився до Сил оборони у березні 2022 року. На війну пішов разом із сином. На жаль, 2 квітня 2023 року він загинув, захищаючи Часів Яр на Донеччині.

Михайло Васильович народився у Новомосковську 15 березня 1967 року. Спочатку навчався у Коломійцівській середній школі, потім – у Вищому професійному училищі №75 за спеціальністю «Водій-електрик».

З 1985 року по 1987 році проходив строкову службу в Афганістані. У мирний час працював водієм, разом з родиною займався теплицями.

«Найбільше в світі любив свою сім’ю, з повагою теплотою говорив про свою дружину, гордився своїми дітьми. Михайло Васильович завжди був спокійний, товариський, мудрий, розсудливий, гарний співрозмовник, людина щирої душі, таким і залишиться в пам’яті всіх тих, хто його знав і кого він так любив», – зазначили у громаді.

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