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Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МІГ-29

Сьогодні 10:57
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Дякуємо!

Новости Днепра про Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МІГ-29

Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які раніше уряд країни вирішив надати нашій державі для протистояння російському вторгненню.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, після того, як перші чотири винищувачі передали українськими пілотами в березні цього року, решту 9 літаків також вже успішно надали українським силам.

Їх перевозили наземним транспортом.

Цю передачу здійснили наземним транспортом з урахуванням максимальної безпеки, ще раз величезна подяка всім залученим силам, тому що в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція, – зазначив Надь.

Він нагадав, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України в її захисті від російської військової агресії та у захисті громадян.

До того ж на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатними для використання. Ми робимо правильні речі, – додав міністр.

Дякуємо нашим партнерам за допомогу! Разом – переможемо!

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